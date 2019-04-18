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صور .. محافظ البحيرة يشهد حفل الزفاف الجماعى لـ "الأيتام " بدمنهور

الخميس، 18 أبريل 2019 10:15 م
صور .. محافظ البحيرة يشهد حفل الزفاف الجماعى لـ "الأيتام " بدمنهور
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنة  ، محافظ البحيرة ، على أهمية إدخال السرور في نفوس الأيتام وعائلاتهم من خلال مشاركتهم الإحتفال بيوم اليتيم ، مشيراً إلى أن تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بيوم اليتيم ويوم المعاق وعيد الأم  ،إنما يدل على دعم ورعاية الدولة لتلك الفئات وتضافر جهودها لإسعادهم والعمل على تلبية مطالبهم.
 
كما أشاد محافظ البحيرة  بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة جمعية الأورمان بالبحيرة في المساهمة مع الجهاز التنفيذي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل من خلال نشاطها ومشاركتها المتنوعة فى هذا الشأن .
 
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية دار الأورمان بمناسبة الإحتفال بيوم اليتيم بمجمع دمنهور الثقافى ، بحضور  الدكتورة نهال بلبع،  نائب المحافظ وعبد الرحمن الشهاوى،   السكرتير العام وحازم الأشموني،   السكرتير العام المساعد وأحمد عبد المحسن  ، مدير جمعية الأورمان بالبحيرة وأعضاء مجلس النواب ومديري المديريات الخدمية .
 
وشهد محافظ البحيرة حفل الزفاف الجماعي لعدد 5 عرائس أيتام وقدم لهن التهنئة بالزفاف  معربًا عن سعادته الغامرة بمشاركته فرحتهم   وقدم لهم مساعدات زواج عبارة عن مبالغ مادية وأجهزة عينية.
 
 كما قام محافظ البحيرة  بتكريم 6 أمهات مثاليات من الأرامل وعدد 10 من الأطفال الأيتام المتفوقين علمياً وعدد 5 من ذوى القدرات الخاصة المتفوقين رياضياً بالإضافة لعدد 10 أطفال أيتام من حفظة القرآن الكريم ، وكذا تقديم شيكات مساعدات زواج لعدد 27 عروسة يتيمة من المقبلات على الزواج بقيمة  7000 جنية لكل عروسة.
 
كما قدمت جمعية دار الأورمان درع الجمعية للواء  هشام آمنة محافظ البحيرة على دعمه ورعايته لنشاط الجمعية وعلى التعاون والتنسيق الدائم بين الجمعية ومحافظة البحيرة للوقوف على إحتياجاتهم وإيجاد حل للمشكلات التي تواجههم.
 
وأشار مدير جمعية الأورمان إلى أنه قد تم اختيار الحالات المستفيدة  بعد إجراء بحث اجتماعي لها، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لبيان مدى احتياجها وظروفها المعيشية، وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص .
 
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