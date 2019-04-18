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بعد توقف أكثر من 18 عامًا..

صور.. محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية

الخميس، 18 أبريل 2019 05:45 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية مراسم إجراء القرعة العلنية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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بعد توقف دام لأكثر من 18 عامًا متواصلة، نجح اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية فى التوصل إلى حل جذرى لمشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية ضمن مشروع الـ960 وحدة بمدينة المستقبل السكنية والذين تقدموا بطلبات لحجز تلك الوحدات منذ عام 2000.

وبعد تدخل محافظ الإسماعيلية وبالتنسيق مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار القومى وكافة الجهات والهيئات المعنية تم التوصل إلى حل جذرى لتلك المشكلة ، وشهد المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة يرافقه اللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد وأعضاء لجنة الإسكان بالمحافظة مراسم إجراء القرعة العلنية التى تم تنفيذها بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وسط حشد جماهيرى كبير  لتخصيص 252 وحدة سكنية للمنتفعين بالمشروع وذلك فى حضور جميع المنتفعين وذلك لتخصيص أرقام الوحدات السكنية والعمارات لهم حيث قام كل منتفع بسحب القرعة لمعرفة رقم الوحدة التى تم تخصيصها له، وذلك لبدء إنهاء إجراءات التعاقد والتسليم بالتنسيق مع إدارة الإسكان بمجلس مدينة الإسماعيلية ،وأعرب جميع المواطنين المنتفعين بالمشروع عن بالغ سعادتهم بإنهاء المشكلة التى طال انتظار حلها لعدة سنوات.

 

 

محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (1)
محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (1)

 

محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (2)
محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (2)

 

محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (3)
محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (3)

 

محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (4)
محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (4)

 

محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (5)
محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (5)

 

محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (6)
محافظ الإسماعيلية يحل مشكلة المواطنين حاجزى الوحدات السكنية (6)

 


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