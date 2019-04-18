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صور.. عميد آداب الزقازيق: الشباب هم الرهان على ازدهار مصر

الخميس، 18 أبريل 2019 01:07 م
صور.. عميد آداب الزقازيق: الشباب هم الرهان على ازدهار مصر جانب من الندوة
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق، أن شباب مصر لديه وعى كبير وانتماء وإخلاص.

وأضاف خلال الندوة التى عقدت بكلية الآداب بحضور الدكتور عماد عبد الرازق وكيل الكلية، وبلال حبشى منسق تنسيقية الأحزاب وشيماء عبد الإله منسقة تنسيقية الأحزاب والسياسات وطلاب كليات الهندسة والصيدلة والطب والعلوم والآداب، أن هذا سيتجسد فى خروج الشباب للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور، لإثبات للعالم أجمع أن المصريين بكل طوائفهم يشعرون بكم التحسن والتضحيات التى تقدمها القيادة السياسية.

وقال أحمد عياط رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب، إن الندوة التثقيفية اليوم تهدف لتوعية الطلاب بالإنجازات التى تحدث بمصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعطى مساحة للطلاب للمناقشة والمشاركة فى الأحداث التى تدور بمصرنا الحبيبة وإبداء آرائهم بها ونظرتهم للمستقبل فى المشروعات التى يتمنون أن تقام مستقبلا.

وطالب رئيس اتحاد الطلاب بكلية الآداب، بتكرار هذه الندوات لما يكون لها من مردود جيد على تواءم الشباب مع فكر القيادة السياسية.

وقال بلال حبشى منسق تنسيقية الأحزاب، إن الشباب يمثل أكثر من 50% من أصوات الناخبين لأن الشباب بلغ عدد أصواتهم 35 مليون تقريبا، ولأنهم الأمل الذى تعقد عليه القيادة السياسية فى تطوير مصر لأنهم هم قادة مصر فهذا يجعلهم مسئولين مسئولية كاملة عن النزول وحث الآخرين على النزول.


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