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صور.. سيف بن زايد يشهد إطلاق "تاريخ الإمارات".. سلسلة وثائقية لمئات السنين

الخميس، 18 أبريل 2019 11:13 ص
صور.. سيف بن زايد يشهد إطلاق "تاريخ الإمارات".. سلسلة وثائقية لمئات السنين السلسلة الوثائقية تاريخ الإمارات
كتب بلال رمضان
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شهد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إطلاق السلسلة الوثائقية "تاريخ الإمارات"، التى تسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق، والمكوّنة من خمسة أجزاء، وتعود بالمشاهد إلى ما قبل تأسيس دولة الإمارات، ومن المقرر عرضها محلياً ودولياً خلال موسم الخريف القادم.

تاريخ الإمارات سلسلة وثائقية مكونة من 5 أجزاء
تاريخ الإمارات سلسلة وثائقية مكونة من 5 أجزاء

 

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبى: تمتلك دولة الإمارات إرثاً طويلاً من التسامح والطموح والابتكار، وترصد هذه السلسلة الوثائقية الرائعة بعنوان تاريخ الإمارات قصة دولتنا العظيمة عبر تاريخها الممتد لما قبل التأسيس.

 

آثار دولة الإمارات العربية المتحدة
آثار دولة الإمارات العربية المتحدة

وأوضح محمد خليفة المبارك، فى بيان صحفى، أن هذه السلسلة الاستثنائية، ستأخذ المشاهدين على متن رحلة تسبر أغوار ماضينا العريق وتستكشف جذورنا الضاربة فى أعماق التاريخ والأسس التى بنيت عليها نهضة الإمارات اليوم، وستشكل هذه السلسلة الرائعة محطةً فى غاية الأهمية داخل مجتمعنا، حيث ستستقطب المشاهدين من مختلف الأجيال والخلفيات للتعرف على ماضينا العظيم وتراثنا الباعث على الفخر".

تاريخ الإمارات.. رحلة الدولة وصولا للاتحاد

وتتناول السلسلة الوثائقية "تاريخ الإمارات"، التى تُعد أول محاولة من نوعها، التاريخ العريق لدولة الإمارات ضمن تجربة غامرة بالمعلومات واللحظات الممتعة، حيث تعود بالمشاهدين إلى ما قبل التأسيس وحتى عام الاتحاد 1971، للوقوف على أسس الماضى العريق التى منها انطلقت قصّة نجاح الدولة العصرية.

 

الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة
الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة

 

وتتخلل هذه السلسلة زيارة لمجموعة من أبرز المواقع التاريخية فى المنطقة، حيث تميط اللثام عن روح التجديد والطموحات التى ألهمت الأجداد والأسلاف نحو تحقيق مسيرة ناجحة من التطوّر والازدهار على هذه الأرض الطيبة، كما تستعرض أحدث الاستكشافات الأثرية.

 

تاريخ الإمارات
تاريخ الإمارات

 

واعتمدت سلسلة "تاريخ الإمارات" الوثائقية على مجموعة من التقنيات العصرية مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبى (CGI) والتصوير بتقنية 360 درجة، كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية المذهلة، فى محاولة لإعادة إحياء تاريخ الإمارات العريق بأسلوب منقطع النظير.

 

جانب آخر من تراث وآثار الإمارات
جانب آخر من تراث وآثار الإمارات

 

عادات وتقاليد الإمارات التراثية
عادات وتقاليد الإمارات التراثية

 

ومن المقرر عرض الأجزاء الخمسة لهذه السلسلة الوثائقية عبر القنوان المحلية فى دولة الإمارات خلال موسم الخريف، بينما سيتم عرض ثلاثة أجزاء منها بصوّت الممثّل الإنجليزى جيريمى أيرونز الفائز بجائزة الأوسكار فى جميع أنحاء العالم عبر عدة قنوات أجنبية.

 

تقاليد وعادات الإمارات
تقاليد وعادات الإمارات

 

صيد اللؤلؤ فى الإمارات
صيد اللؤلؤ فى الإمارات

 

من سلسلة تاريخ الإمارات الوثائقية
من سلسلة تاريخ الإمارات الوثائقية

 


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