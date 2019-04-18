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صور.. سكرتير عام سوهاج يشهد احتفالية الأوقاف بمسجد العارف

الخميس، 18 أبريل 2019 10:26 م
صور.. سكرتير عام سوهاج يشهد احتفالية الأوقاف بمسجد العارف جانب من الاحتفالية
سوهاج – عمرو خلف
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شهد اللواء يسري خضر ، السكرتير العام للمحافظة إحتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان، مساء اليوم، بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج نيابة عن الدكتور احمد الانصارى محافظ سوهاج.

وهنأ الدكتور أحمد الأنصاري،  محافظ سوهاج الأمة الإسلامية والشعب المصرى وأهالي سوهاج بمناسبة الذكرى العطرة ليلة النصف من شعبان لمؤكدا على أهمية إحياء تلك المناسبات الدينية، وتأمل الدروس المستفادة منها

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الكريم، ثم كلمة للشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الدينى للمحافظة تحدث خلالها عن ليلة النصف من شعبان، وتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، والدروس المستفادة منها .

وألقى الشيخ على طيفور وكيل وزارة الاوقاف كلمة تحدث فيها عن أهمية إحياء تلك المناسبات الدينية، والتأمل فيها، وضرورة التحلى بأخلاق الرسول الكريم وتأثير ذلك على المجتمع، وأهمية الإكثار من الأعمال الصالحة فى تلك الأيام المباركة التى ترفع فيها الأعمال الى الله، واختتم الحفل بأداء صلاة العشاء.

حضر الحفل الشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الدينى للمحافظة، والشيخ محمد عبد العزيز محمود مفتش أول وعظ بالمنطقة الأزهرية بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، وعلماء ومشايخ الازهر الشريف، والأوقاف، وأهالي سوهاج.

 

 

 

احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (1)
احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (1)

احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (2)
احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (2)

احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (3)
احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (3)

احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (4)
احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (4)

احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (5)
احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (5)

احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (6)
احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (6)

 
احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (7)
احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد العارف (7)

 


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