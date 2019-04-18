video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. رئيس الوزراء يشهد إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى بعد ترميمه

الخميس، 18 أبريل 2019 08:18 م
صور.. رئيس الوزراء يشهد إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى بعد ترميمه إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى بعد ترميمه
كتب آمال رسلان – أحمد مرعى - تصوير سليمان العطيفى
إضافة تعليق
شهد الدكتور مصطفى مدبولى ،  رئيس الوزراء، إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى، فى ساحة معبد الأقصر بعد عملية ترميم استغرقت 8 أشهر، وذلك فى احتفالية حضرها وزير الآثار الدكتور خالد العنانى ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور زاهى حواس وعدد من الدبلوماسيين.
 
رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (1)
 
وقدم مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، شرحاً مفصلا عن عملية الترميم، موضحا أن وزن التمثال 60 طن وطوله 12 متر، لافتا إلى أن عملية تكسيره تعود إلى أكثر من 1400 سنة حيث تم تجميع 14 قطعة خلال 8 أشهر ليصل إلى صورته النهائية اليوم، مشيرا إلى أن عملية رفع رأس التمثال والبالغة 12 طن وزن تمت بشكل يدوى بسواعد العاملين فى عملية الترميم بعد تعطل مفاجئ لونش الرفع، مشيرا إلى أنه مر على التمثال 250 بعثة أجنبية لم تتمكن من هذا الإنجاز.
 
رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (2)
 
ووصل رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى  ، مساء اليوم ،  إلى معبد الأقصر حيث اصطحبه وزير الأثار الدكتور خالد العنانى فى جولة داخل معبد الأقصر وتفقد عملية التطوير التى يشهدها طريق الكباش، وقدم له الدكتور عنانى شرحا تفصيليا حول عملية التطوير التى يشهدها المعبد.
 
 
ثم انضم رئيس الوزراء إلى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والوفد الدبلوماسى ودكتور زاهى حواس ، لحضور احتفالية فى ساحة معبد الأقصر لعدد من الفرق الشعبية، وذلك قبل إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر. 
 
 
 
وقال خالد العنانى ، أن عملية التطوير لم تنتهى بعد ولازالت الاعمال جارية وتم الاتفاق على كافة التطويرات المطلوبة، متوقعا أن يتم افتتاحة نهاية 2019 انتهينا من منظومة الاضائه فى معبد الاقصر وحتشبسوت ولازال جارى اضاءة وتإمين المواقع الاثرية للسماح بزيارتها مساءا، وهذا سيغير المنظور للخريطة السياحية فى الاقصر، لافتا إلى أن الطريق مزود بكاميرت مراقبة ونظام محكم تام لتأمين الوفود السياحية.
 

 
رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (3)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (4)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (5)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (6)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (7)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (8)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (9)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (10)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (11)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (12)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (13)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (14)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (15)
 

 

 

رئيس الوزراء يشارك فى إزاحة الستار عن التمثال الثالث للملك رمسيس الثاني بالأقصر (16)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زاهى حواس يهدى نسخة من " قبعته وكتابة " إلى رئيس الوزراء

وزيرا السياحة والآثار يتفقدان عملية تطوير طريق الكباش

اخبار الاقتصاد

تمثال رمسيس الثانى

السياحة

الاثار

الاقصر

اخبار مصر




لا تفوتك
4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

4 شائعات حول التعديلات الدستورية.. تعرف عليها

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة