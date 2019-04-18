صور.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الرئيس لأطفال المدارس والسياحة والآثار بمصر

كتب - هند مختار - الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة وادي الملوك الإبتدائية بمدينة الأقصر لمتابعة حملات "نور حياة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصندوق تحيا مصر، لفحص عيون طلاب المدارس.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بالمؤتمر، إنه شارك في احتفالات وزارتي الآثار والسياحة بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وبدء جولاته بزيارة البر الغربي وشهد احتفالية اكتشاف مقابر جديدة تساهم في خدمة المجتمع المصري وحركة السياحة بمصر، مؤكداً أن مصر تبذل مجهودا كبيرا في إدارة التراث العالمي وصيانته لخدمة السياحة، كما زار المركز الثقافي بالأقالته برفقة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك لتأكيدات رئيس الجمهورية علي دور الثقافة في تشكيل وجدان الشباب والنشئ بمختلف محافظات مصر.

وأضاف رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، أنه توجه لمتابعة العمل في مستشفي أرمنت الجديدة برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قائلاً: "كنت في منتهي السعادة لوجودي في هذا الصرح الطبي العملاق، الذي لا يقل عن مستوي المستشفيات الخاصة بل ويزيد عنها في التجهيزات المميزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإدارة المستشفي تضم نخبة من أطباء مصر، ويجري العمل علي إفتتاح مستشفي إسنا الجديدة والعديسات خلال الفترة المقبلة".

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أنه تابع في جولاته العمل بمدينة الشمس ومشروع عملاق بمحطة الصرف الصحي بالمدامود بمساحة 22 ألف متر مكعب وتخدم 8500 نسمة، والتي تتجاوز تكلفتها أكثر من 550 مليون جنيه، لخدمة المنطقة بأكملها بالمدامود والزينية شرق وغرب، والتي بدأت في شهر 11 الماضي وتفتتح في شهر سبتمبر المقبل في أقل من عام، وتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة وآلاف الوحدات السكنية لخدمة الأهالي بجانب الكليات الجديدة حيث يجري إفتتاح كليتي الطب والهندسة في القريب العاجل بمدينة طيبة، مؤكداً أن المدن الجديدة حصل بها طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء، أنه في نهاية جولاته زار مدرسة وادي الملوك والملكات لمتابعة مبادرة "نور حياة" التي يتبناها صندوق تحيا مصر، وهي جزء كبير من المشروعات التي تتبناها الدولة لحماية حاسة الإبصار لأطفال وتلاميذ المدارس للتعامل معها وعلاجهم بالمجان تماماً، ومن المقرر أن ننهي الزيارة بلقاء أعضاء مجلس النواب للتعرف علي أهم طلباتهم لخدمة المحافظة خلال الفترة المقبلة.