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صور.. توقيع عقد المرحلة الثانية لإنشاء معهد الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس

الخميس، 18 أبريل 2019 06:40 م
صور.. توقيع عقد المرحلة الثانية لإنشاء معهد الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس جانب من توقيع العقود
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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قام الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، بتوقيع عقد تكميلى للمرحلة الثانية من إنشاء معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك. 
 
جاء ذلك، خلال استقباله هان بين المستشار الاقتصادي والتجارى للسفارة الصينية بجمهورية مصر العربية، والذى وقع الاتفاقية مع رئيس الجامعة، حضر توقيع العقد، الدكتور محمد التابعى عميد معهد الإستزراع السمكى بجامعة قناة السويس.
 
وسوف تستهل المرحلة الثانية، من تطوير المعهد مشروعات بحثية جديدة، ستجعل من المعهد قبلة علمية غير مسبوقة فى مجاله.
 
جانب من توقيع العقود (1)
 
جانب من توقيع العقود (2)
 

جانب من توقيع العقود (3)
 

جانب من توقيع العقود (4)
 

 


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