صور.. تشغيل أول سيارة توفر استهلاك المياه لغسل الشوارع بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، مؤخرًا ابتكارًا جديدًا لسيارة غسل الشوارع والأرصفة تعمل على ترشيد استهلاك المياه لأول مرة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة لترشيد استهلاك المياه خاصة فى الأعمال المختلفة التى تتعلق برش الشوارع وغسيل الأرصفة وزراعة الأشجار غير المثمرة وأشجار الزينة، بالإضافة إلى سياسة جديدة لإنتاج الوقود البديل من القمامة بمحطة المنتزه الوسيطة.

وتعمل السيارة الجديدة على ترشيد استهلاك المياه من خلال تطوير أحد تنكات المياه التى تعمل على غسيل شوارع المحافظة والأرصفة، وهى سيارة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة وسيتم التشغيل التجريبى لها وفى حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها.

وتم تزويد السيارة برشاش مسطرة بطول 2.5 متر تقريبا ويقوم بتوزيع المياه عن طريق طلمبة هيدروليك وبعض التجهيزات الخاصة الأخرى.