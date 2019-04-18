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صور.. تايوان تخلى المدارس وتعلق خدمات مترو الأنفاق بعد زلزال مدمر

الخميس، 18 أبريل 2019 11:38 ص
صور.. تايوان تخلى المدارس وتعلق خدمات مترو الأنفاق بعد زلزال مدمر أثار زلزال تايوان
رويترز
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هز زلزال قوته 6.1 درجة مدينة هواليان الساحلية فى شرق تايوان اليوم الخميس، وتمايلت المبانى وتقرر تعليق خدمات قطارات الأنفاق مؤقتا فى العاصمة تايبه، لكن لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة أو خسائر فى الأرواح.

وأظهرت لقطات تلفزيونية إجلاء التلاميذ من المدارس، وقال مسؤول بمكتب رصد الزلازل إنه أشد زلزال تشهده الجزيرة هذا العام حتى الآن.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى انقطاع الكهرباء على نطاق ضيق فى بعض مناطق تايبه، لكن محطات التكرير والخدمات النفطية تعمل على النحو المعتاد كما أعلنت الحكومة.

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وأنشأت الحكومة مركزا للتعامل مع الكوارث بعد الزلزال الذى كان على عمق 18 كيلومترا وفقا لمكتب رصد الزلازل.

وقالت الرئيسة تساى إينج وين إن خدمات القطارات فائقة السرعة بشمال تايوان بين تايبه ومدينة تاويوان المجاورة توقفت مؤقتا.

وأضافت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها طلبت من المسؤولين "جمع المعلومات من كل مكان لحصر الأضرار، والتعامل معها إن وُجدت بأسرع ما يمكن".

وقدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قوة الزلزال عند 6.4 درجة.

كان أكثر من 100 شخص قد لقوا مصرعهم فى زلزال هز جنوب تايوان عام 2016. كما أوقع زلزال قوته 7.6 درجة أكثر من 2000 قتيل عام 1999.

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