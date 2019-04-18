صور.. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية بالهند

رويترز

بدأ الناخبون فى أنحاء جنوب الهند التوافد على مراكز التصويت فى وقت مبكر اليوم الخميس فى المرحلة الثانية من انتخابات عامة تحاول فيها أحزاب المعارضة منع فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودى بفترة ثانية.

وهناك أكثر من 155 مليون شخص لهم حق التصويت فى المرحلة الثانية التى تشمل 95 دائرة انتخابية فى 12 ولاية من بينها أجزاء من جامو وكشمير. ويضم البرلمان الهندى 545 مقعدا.

وسيكون التركيز على ولايتى تاميل نادو وكارناتاكا الجنوبيتين حيث يحتاج حزب المؤتمر المعارض وحلفاؤه للفوز بنسبة كبيرة للإطاحة بحزب بهاراتيا جاناتا الذي يرأسه مودى.

وبدأت الانتخابات في الأسبوع الماضي وتنتهي في الشهر المقبل في ممارسة سياسية ضخمة يشارك فيها نحو 900 مليون شخص. وسيجري فرز الأصوات يوم 23 مايو ومن المتوقع إعلان النتائج في اليوم نفسه.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الهند



انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الهند



انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الهند

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الهند



انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الهند (7)



انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات الهند



مواطنات أمام لجنة اقتراع