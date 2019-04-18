صور.. "التنظيم والإدارة" ينظم جولة لموظفيه فى العاصمة الإدارية

كتبت هبة حسام

وجه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ جولة لجميع موظفي الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقد المبنى الجديد للجهاز بالعاصمة والمقام على مساحة 2500 ويتكون من 7 أدوار بالإضافة إلى دورين "جراج" .

وتم تقسيم الموظفين إلى خمس مجموعات، وقامت المجموعة الأولى وعددها 190 موظفا بقيادة الدكتور إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز اليوم بزيارة العاصمة وتفقد مبنى الجهاز والحي الحكومي، على أن يتوالي تنظيم جولات لباقي المجموعات خلال شهر أبريل الجارى.

وأعرب العاملون عن سعادتهم بالمبنى الجديد وتصميمه الذي يتسم بالمرونة والمساحات الواسعة للمكاتب بشكل يسهم في توفير جو جيد جدا للعمل.. متطلعين للعمل في هذا الصرح المتميز.

وأشاد العاملون بعظمة مشروع العاصمة الإدارية، ووصفوه بأنه نقلة حضارية ونوعية تسهم في تيسير العمل في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.