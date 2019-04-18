video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. "التنظيم والإدارة" ينظم جولة لموظفيه فى العاصمة الإدارية

الخميس، 18 أبريل 2019 10:29 ص
صور.. "التنظيم والإدارة" ينظم جولة لموظفيه فى العاصمة الإدارية موظفى الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق

وجه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ جولة لجميع موظفي الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقد المبنى الجديد للجهاز بالعاصمة والمقام على مساحة 2500 ويتكون من 7 أدوار بالإضافة إلى دورين "جراج" .

وتم تقسيم الموظفين إلى خمس مجموعات، وقامت المجموعة الأولى وعددها 190 موظفا بقيادة الدكتور إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز اليوم بزيارة العاصمة وتفقد مبنى الجهاز والحي الحكومي، على أن يتوالي تنظيم جولات لباقي المجموعات خلال شهر أبريل الجارى.

وأعرب العاملون عن سعادتهم بالمبنى الجديد وتصميمه الذي يتسم بالمرونة والمساحات الواسعة للمكاتب بشكل يسهم في توفير جو جيد جدا للعمل.. متطلعين للعمل في هذا الصرح المتميز.

وأشاد العاملون بعظمة مشروع العاصمة الإدارية، ووصفوه بأنه نقلة حضارية ونوعية تسهم في تيسير العمل في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.

WhatsApp Image 2019-04-18 at 10.09.08 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-18 at 10.09.13 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-18 at 10.09.12 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-18 at 10.09.09 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-18 at 10.09.08 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-18 at 10.09.11 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-18 at 10.09.11 AM (2)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-18 at 10.09.13 AM (1)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية فى 3 محافظات و 4 وجامعات

التنظيم والادارة

العاصمة الادارية

اخبار الاقتصاد

الجهاز الادارى للدولة




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة