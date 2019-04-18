صور ..البابا فرنسيس يغسل أقدام سجناء فى طقس خميس العهد

كتب هاشم الفخرانى - تصوير (رويترز)

قام البابا فرنسيس بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا اليوم الخميس خلال طقس تقليدي ودعاهم إلى معاونة بعضهم البعض.

واعتاد البابوات السابقون إقامة طقس خميس العهد في واحدة من كبرى كاتدرائيات روما حيث يغسلون أقدام 12 قسيسا، لكن البابا فرنسيس نقله إلى أماكن احتجاز مثل السجون ومراكز المهاجرين ونزل المسنين وذلك للتأكيد على رمزيته.



البابا فرانسيس

وسافر البابا هذا العام إلى سجن في بلدة فاليتري على بعد 40 كيلومترا تقريبا جنوبي العاصمة الإيطالية روما.



البابا فرانسيس

ومعظم نزلاء السجن المزدحم، شأنه شأن معظم السجون الإيطالية، أجانب أدينوا في جرائم.



2019-04-18T173425Z_886460921_RC1872DB4450_RTRMADP_3_RELIGION-EASTER-HOLYTHURSDAY-FEET

وهذه هي المرة الخامسة منذ انتخابه في 2013 التي يقيم فيها البابا هذا الطقس.