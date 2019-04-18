صور.. إيفانكا تواصل جولتها بإفريقيا.. وتلتقى برائدات الأعمال بكوت ديفوار

واصلت إيفانكا، نجلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جولتها فى إفريقيا، حيث قامت بزيارة إلى كوت ديفوار، بعد الزيارة التى قامت بها إلى إثيوبيا فى الأيام الماضية.
وقد التقت إيفانكا بعدد كبير من السيدات، اللاتى يعملن فى مجال المال والأعمال، معربة عن دعمها الكبير للمرأة فى إفريقيا، وضرورة النهوض بدورها فى المرحلة المقبلة للمشاركة فى عملية التنمية.
كانت إيفانكا قد قالت فى تصريح سابق لها إنها ستدشن حملة من أجل حق النساء فى تملك ووراثة الأراضى فى أفريقيا، موضحة أن النساء يمثلن 15% فحسب من ملاك الأراضى فى القارة.
وأضافت "لا تزال 18 دولة فى العالم تطبق قوانين تسمح للأزواج بمنع زوجاتهم قانونا من العمل. ونصف هذه الدول فى أفريقيا. بوسعنا بل وينبغى علينا أن نتعامل مع هذه العوائق أمام المساواة للنساء ورخاء الدول".
ولم تحدد كيف ستتصدى لهذه المشاكل. لكنها كانت تروج للمبادرة الدولية لتنمية ورفاهية النساء والتى قال مسؤولون إنها تهدف إلى تمكين 50 مليون امرأة اقتصاديا بحلول 2025.
إيفانكا ترامب تلتقى رائدات الأعمال بكوت ديفوار
إيفانكا ترامب تلقى كلمة
إيفانكا ترامب تستمع لأحد المتحدثين
إيفانكا فى طريقها للجلوس على مكانها بالمنصة
إيفانكا ترامب تستمع لحديث إحدى المشاركات
إيفانكا ترامب تتبادل الابتسامات مع الحضور
إيفانكا ترامب أثناء إلقاء كلمتها
إيفانكا ترامب تلتقى رائدات الأعمال بكوت ديفوار
إيفانكا أثناء دخولها قاعة المؤتمر
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب وجانب من المؤتمر
إيفانكا ترامب تتذوق حبوب الكاكاو الخام فى كوت ديفوار
إيفانكا ترامب تلقى ترحيبا كبيرا خلال زيارتها لكوت ديفوار
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب فى حديث جانبى على هامش المؤتمر
إيفانكا ترامب تلتقى رائدات الأعمال بكوت ديفوار
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