صور.. إيفانكا تواصل جولتها بإفريقيا.. وتلتقى برائدات الأعمال بكوت ديفوار

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

واصلت إيفانكا، نجلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جولتها فى إفريقيا، حيث قامت بزيارة إلى كوت ديفوار، بعد الزيارة التى قامت بها إلى إثيوبيا فى الأيام الماضية.

وقد التقت إيفانكا بعدد كبير من السيدات، اللاتى يعملن فى مجال المال والأعمال، معربة عن دعمها الكبير للمرأة فى إفريقيا، وضرورة النهوض بدورها فى المرحلة المقبلة للمشاركة فى عملية التنمية.

كانت إيفانكا قد قالت فى تصريح سابق لها إنها ستدشن حملة من أجل حق النساء فى تملك ووراثة الأراضى فى أفريقيا، موضحة أن النساء يمثلن 15% فحسب من ملاك الأراضى فى القارة.

وأضافت "لا تزال 18 دولة فى العالم تطبق قوانين تسمح للأزواج بمنع زوجاتهم قانونا من العمل. ونصف هذه الدول فى أفريقيا. بوسعنا بل وينبغى علينا أن نتعامل مع هذه العوائق أمام المساواة للنساء ورخاء الدول".

ولم تحدد كيف ستتصدى لهذه المشاكل. لكنها كانت تروج للمبادرة الدولية لتنمية ورفاهية النساء والتى قال مسؤولون إنها تهدف إلى تمكين 50 مليون امرأة اقتصاديا بحلول 2025.



إيفانكا ترامب تلتقى رائدات الأعمال بكوت ديفوار



إيفانكا ترامب تلقى كلمة