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صور.. إقبال كبير على ملتقى توظيف الجيزة.. يتيح 10 آلاف فرصة عمل

الخميس، 18 أبريل 2019 12:17 م
صور.. إقبال كبير على ملتقى توظيف الجيزة.. يتيح 10 آلاف فرصة عمل ملتقى توظيف الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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انطلق منذ قليل ملتقى توظيف شباب وفتيات محافظة الجيزة التى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة بمشاركة العديد من الشركات بالقطاع الخاص.
 
وشهد الملتقى بأرض المطاحن بجوار البنك الاهلى بشارع الملك فيصل بعد محطة الطالبية ويستمر على مدار اليوم، إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات، حيث استفسر عدد كبير من الشباب عن الوظائف المتاحة وتقدم الكثير منهم بطلبات توظيف للشركات. 
 
 
ويتيح الملتقى أكثر من 10 ألف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة .
 
والوظائف المطلوبة تشمل مهندسى ميكانيكا وكهرباء واتصالات وجودة وتبريد وتكييف وسوفت وير وهندسة اتصالات ومهندسين مدنيين وحاسبات ومعلومات و مدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومنسق اتش ار وممثل خدمة عملاء واخصائيين دعم فنى ومدير للوحدات ومديرى للفروع ومشرفى مطاعم ومساعدى لمديرين وامناء مخازن ومساعدين وموظفى استقبال ومحاسبين وحاسب الى وكول سنتر وسيلز واخصائيين فى المبيعات ورسامين اوتوكاد وصيدلى ومساعدى صيدلى وتمريض وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وكاشير وويتر واستيورت وكابتن اوردر واعضاء صاله فى مطاعم ومبيعات عن طريق الواتساب ووكلاء تحصيل ومحلل بيانات وفنى انتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة اولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال انتاج وتعبئة وفرز وطواحين ونسيج وفنين ومشرفين كهرباء وميكانيكا وتبريد وكلارك وحداده ونجارين وسباكه ولحام عادى ولحام كريتال وحياكة واسترجى وفنى واجهات وتشطيبات وفنين معدات والات وامن وحراسات وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبى توصيل طلبات . 
 
بالإضافة الى انه متاح عدد من الوظائف لأحد الأندية الكبرى تشمل مدير تنفيذى ومدير للإدارة هندسية ونائب رئيس قسم الصيانة ومدير للنشاط الرياضى ومدير لعلاقات العمل ومدير للشئون القانونية الى جانب وظائف لمؤهلات عليا بأحد البنوك .
 
 
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