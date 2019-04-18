شاهد..انتشار قوات التدخل السريع فى الشوارع قبل الاستفتاء على الدستور

كتب محمود عبد الراضي

حالة من الاستنفار الأمني شهدتها الشوارع في كافة ربوع البلاد قبل إنطلاق ماراثون الاقتراع على التعديلات الدستورية بدءً من السبت في كافة أنحاء الجمهورية.

ونفذت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.