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سفير مصر فى التشيك يلتقى رئيس الشيوخ.. ومناقشات حول السياحة والاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 04:25 م
سفير مصر فى التشيك يلتقى رئيس الشيوخ.. ومناقشات حول السياحة والاستفتاء السفير فى ضيافة رئيس مجلس الشيوخ
كتبت : ماريان رضا
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بحث السفير المصرى لدى الجمهورية التشيكية سعيد هندام مع رئيس مجلس الشيوخ التشيكى ياروسولاف كوبيرا العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حيث أعرب الأخير عن ترحيبه بالتعديلات الدستورية المرتقبة، وأهميتها للدولة المصرية.

وناقش الثنائى، بحسب بيان عن السفارة، العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها، وعبر كوبيرا عن سعادته البالغة للزيادة الملحوظة فى التدفقات السياحية التشيكية إلى مصر، مشيداً بجمال مصر وشواطئها وجوها المعتدل الذى يجذب السياح التشيكيين لكون بلدهم دولة مغلقة بلا شواطئ.

 

السفير فى ضيافة رئيس مجلس الشيوخ
السفير فى ضيافة رئيس مجلس الشيوخ

وخلال اللقاء، استعرض السفير المصرى ما تقدمه القاهرة من تسهيلات لجذب الاستثمارات فى المناطق الصناعية الجديدة وعلى رأسها المنطقة الصناعية بقناة السويس، وسعى الشركات العالمية لإيجاد موطئ قدم لها فى هذا المشروع العملاق وما تتمتع به من شبكة اتفاقيات لتحرير التجارة والنفاذ للأسواق العربية والأفريقية واللاتينية والأمريكية والأوروبية، كل هذا بجانب توافر آليات الإنتاج المختلفة والأيدى العاملة المصرية الشهيرة بمهارتها.

كما عرض السفير المصرى آخر التطورات التى تشهدها عملية السلام فى الشرق الأوسط.


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