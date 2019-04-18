سفير مصر بالإمارات: الاستفتاء على تعديل الدستور بالبطاقة ولو كانت منتهية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد - أحمد جمعة

تبدأ السفارة المصرية بأبو ظبى والقنصلية العامة فى دبى استقبال أبناء الجالية المصرية فى الإمارات ممن لهم حق الانتخاب للاستفتاء على التعديلات الدستورية اعتباراً من غد الجمعة حتى يوم الأحد 21 أبريل، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء.

وأوضح السفير شريف البديوى سفير مصر لدى أبو ظبى أن التقدم للاستفتاء يتم بموجب بطاقة الرقم القومى المصرى حتى لو كانت منتهية أو جواز السفر المصرى المميكن، وذلك بناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات التى دعت المواطنين المقيمين خارج البلاد للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب المصرى مؤخراً.

ولفت البديوى إلى أن عملية تأمين سير الاستفتاء تضم جانبين الأول من خارج السفارة، وقد تم فعلياً الإعداد له بالتنسيق مع الشرطة الإماراتية، حيث تختص بالتأمين الكامل بمحيط السفارة المصرية، فيما يكون الثانى من داخل السفارة والذى تم الاستعداد له وتم إلغاء الإجازات والراحات لكل العاملين بالسفارة فى أبو ظبى والقنصلية بدبى.

وأضاف فى إطار توجيهات الدولة المصرية تقدم السفارة عدداً كبيراً من الخدمات فى مقدمتها تجديد جوازات السفر، وتصريح العمل، والتصديقات، واستخراج شهادات الميلاد، والتوكيلات"، مجدداً تأكيداته أن الدولة المصرية تولى اهتماماً فائقاً برعاية جميع أبنائها فى مختلف أنحاء العالم، وأن رعاية المصريين أولوية قصوى لدى السفارات المصرية بالخارج.

وأشاد البديوى بالجهود التى تبذلها الجهات المسئولة فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى تسهيل الإجراءات للقاطنين على أرضها، وتشكل نموذجاً عالمياً فى تسهيل الإجراءات، وإنجازها بسرعة فائقة، وتوفير كل آليات الدعم بمعايير عالمية.