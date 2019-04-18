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سفارة مصر بالكويت توفر أكثر من 45 حافلة لنقل أبناء الجالية خلال الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 11:48 ص
سفارة مصر بالكويت توفر أكثر من 45 حافلة لنقل أبناء الجالية خلال الاستفتاء سفير مصر لدى الكويت طارق القونى
الكويت (أ ش أ)
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قالت حملة (علشانك يا مصر) الشعبية، التى دشنها عدد من أبناء الجالية المصرية فى الكويت، إن السفارة المصرية لدى الكويت، وفرت أكثر من 45 حافلة، لنقل الناخبين من مراكز التجمع بمختلف أنحاء الكويت، إلى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى ستبدأ للمصريين فى الخارج، اعتبارا من يوم غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس حملة (علشانك يا مصر) وحيد فرج – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الخميس – إن الحملة عملت أيضا على توفير 100 متطوع من أعضاء الحملة؛ لدعم الجهود الكبيرة التى تبذلها السفارة المصرية، لخروج عملية الاستفتاء بالشكل اللائق، مشيرا إلى أن المتطوعين سيقومون بتقديم المساعدات اللازمة للناخبين خلال تواجدهم بنقاط التجمع، وكذلك خلال عملية نقلهم الى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحملة (علشانك يا مصر) جمال أبوالخير، إن الحملة أنشأت غرفة عمليات لمتابعة الحافلات وخطوط سيرها، بالإضافة الى متابعة التنسيق بين المتطوعين، وحل أى مشكلة قد تظهر فى عملية نقل الناخبين فى حينها، فضلا عن نقل أى شكوى أو استفسار من قبل أبناء الجالية إلى المسئولين فى السفارة المصرية.

وبدوره، قال المنسق العام للحملة محمود عشيش، إن الجميع لمس مدى اصرار أبناء الجالية على تصدر المشهد الانتخابى بالنسبة للمصريين فى الخارج، من خلال الاقبال الكثيف على المشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري، معربا عن ثقته فى الحس الوطنى لأبناء الجالية، وتبوأهم للمركز الأول فى عملية التصويت على مستوى الجاليات المصرية فى الخارج، كما اعتادوا خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

ودعا أعضاء حملة (علشانك يا مصر) أبناء الجالية المصرية فى الكويت، إلى المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أن المشاركة واجب وطنى، واثراء للعملية الديمقراطية التى تشهدها مصر حاليا.

 

 


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