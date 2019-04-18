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سفارة مصر بالسودان تدعو الجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات

الخميس، 18 أبريل 2019 08:08 م
سفارة مصر بالسودان تدعو الجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات صناديق الاستفتاء
الخرطوم (أ ش أ)
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 دعت سفارة مصر لدى الخرطوم، أبناء الجالية المصرية المتواجدين بالسودان، لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي يبدأ غدا /الجمعة/ ويستمر 3 أيام .

وقال سفير مصر لدى السودان ،  حسام عيسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن السفارة أكملت استعدادها لإجراء الاستفتاء، وتم نشر إعلانات بموعدها ومكان انعقادها وشروط إدلاء المواطن بصوته، وذلك في السفارة والقنصلية المصرية ومختلف مناطق تواجد وعمل المصريين سواء في مدينة الخرطوم العاصمة أو غيرها من الولايات السودانية، لإعلامهم بكافة ما يتعلق بعملية الاستفتاء، وحثهم على المشاركة فيها.

وأضاف عيسى ، أنه تم تنظيم لقاءات مع أبناء الجالية المصرية في السودان من الرجال والسيدات، لتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء، وتوضيح أهمية الإدلاء بأصواتهم وكيفية ذلك، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك في إطار قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 26 و لسنة 2019 ، بدعوة الناخبين للإدلاء برأيهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك وفقا لما جاء بقرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام الدستور، وبشأن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالجدول الإجرائي والزمني للاستفتاء، والقواعد المنظمة لتصويت المواطنين المصريين المتواجدين خارج مصر.

وأوضح عيسى ،  أنه تم تخصيص لجنة واحدة للمصريين المتواجدين بالسودان، وسوف تنعقد بمقر السفارة بمدينة الخرطوم بشارع الجامعة جنوب قاعة الصداقة بالمقرن ، مضيفا  أن عملية الاستفتاء سوف تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح يوم غد /الجمعة/، ولمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد المقبل، منوها بأن اللجنة سوف تفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في الأيام الثلاثة المخصصة للاستفتاء .

وأكد  السفير ، أنه يحق لكل مصري يوجد بالسودان في اليوم الذي يجري فيه الاستفتاء بالخارج، الإدلاء برأيه، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ولا يشترط التسجيل المسبق في السفارة أو القنصلية، لافتا إلى أن المواطن يجب أن يباشر حق الإدلاء بالرأي بنفسه، ولايعتد في إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية الثابت به الرقم القومي .

 

 


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