سفارات وقنصليات مصر تنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين فى الخارج للتصويت فى الاستفتاء

(أ ش أ)

أتمت جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج استعداداتها النهائية لاستقبال أبناء الجاليات المصرية للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذى سينطلق غدا الجمعة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتفتح اللجان الانتخابية الفرعية، فى مقار السفارات وعدد من القنصليات المصرية، أبوابها أمام أبناء الوطن المغتربين، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بالتوقيت المحلى لكل دولة)، حيث ستنطلق عملية التصويت مساء اليوم (بتوقيت القاهرة) فى بعض الدول بسبب فارق التوقيت، على أن تتواصل تباعا فى جميع بلدان العالم.

ووجهت السفارات المصرية بالخارج الدعوة للمواطنين للمشاركة فى التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، كون المشاركة تعد عملا وطنيا يرتبط باستمرار مسيرة الاصلاح والتنمية الهادفة لمستقبل زاخر بالخير لأبناء الوطن.

وفى جنوب افريقيا، دعت السفارة المصرية أبناء الجالية إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وطالبت جميع المصريين فى جنوب افريقيا بمطالعة التعديلات الدستورية ومن ثم الذهاب إلى مركز الاقتراع بالسفارة والإدلاء بأصواتهم.

وفى كوبنهاجن، أعلنت سفارة مصر أن التصويت سرى وشخصى ومباشر، ولا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء عام أو خاص، ولا يُعتد فى إثبات الشخصية للإدلاء بالتصويت فى الاستفتاء، إلا بأصل بطاقة الرقم القومى (حتى ولو لم تكن سارية)، أو أصل جواز السفر "سارى الصلاحية" الثابت به الرقم القومى (المُميكن).

وفى النرويج، أهابت السفارة المصرية بالمواطنين المشاركة فى التصويت فى اللجنة الفرعية بمقرها فى الأيام المحددة للاستفتاء، مع ضرورة توفر أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر المميكن سارى الصلاحية مع الناخبين.

وفى مونتريال، أعلنت القنصلية العامة المصرية أن فترة التصويت، أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً، ستتخللها ساعة راحة ما بين الساعة الثالثة والرابعة مساءً، موضحة أنه يحق للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن يحملون أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر الثابت به الرقم القومى (المميكن) أن يدلوا بأصواتهم فى عملية الاستفتاء.

كما ستجرى عملية التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين بكندا بمقر السفارة المصرية بأوتاوا.

وفى سنغافورة، دعت السفارة المصرية أبناء الجالية إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلنت سفارة مصر فى بلجيكا ولوكسمبورج أن عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى بمقر السفارة بالعاصمة بروكسل، معربة عن خالص التقدير لأبناء الجالية والتطلع لمشاركتهم بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

وأهابت القنصلية العامة المصرية بلوس أنجلوس بأبناء الجالية فى الساحل الغربى بالولايات المتحدة الأمريكية ممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة فى الاستفتاء حيث سيجرى التصويت باللجنة الفرعية بالقنصلية، موضحة أنه يمكن الاطلاع على المعلومات الإضافية سواء المتعلقة بالتعديلات الدستورية أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بقواعد التصويت من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى الرياض، دعت السفارة المصرية المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر السفارة بالرياض، مناشدة كافة أبناء الجالية التقدم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الديمقراطى والدستورى والمشاركة بفعالية فى هذا الاستحقاق الوطنى العام.

وفى برون، وجهت سفارة مصر الدعوة لأبناء الجالية بسويسرا ووليشتنشتاين إلى الانخراط بفعالية فى عملية الاستفتاء، وفقا لما كفله الدستور المصري، لافتة إلى أن عملية التصويت ستجرى بمقر اللجنة الفرعية بالسفارة، علما بأن القسم القنصلى بالسفارة سيكون مفتوحا طوال فترة الاستفتاء، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين فى القيام بأية معاملات قنصلية أثناء قيامهم بالتصويت.

وقالت إنه "فى ضوء افتتاح القسم القنصلى بالبعثة المصرية الدائم للأمم المتحدة فى جنيف، وموافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبعثة فى جنيف، فإنه سيتم إجراء الاستفتاء داخل مقر البعثة الدائمة لمصر فى الأمم المتحدة بجنيف".