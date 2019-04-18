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الخميس، 18 أبريل 2019 02:14 م
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سعر الدولار اليوم الخميس 18-4-2019 وتراجع العملة الأمريكية

الخميس، 18 أبريل 2019 01:04 م
سعر الدولار اليوم الخميس 18-4-2019 وتراجع العملة الأمريكية الدولار _ أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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شهد سعر الدولار، اليوم الخميس 18-4-2019، انخفاضا طفيفا على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، بالغا 17.18 جنيه للشراء، و17.28جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.2 جنيه للشراء

17.33 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.18 جنيه للشراء

17.28 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.18  جنيه للشراء

17.28  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.18 جنيه للشراء

17.28 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.19 جنيه للشراء

17.29 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.18 جنيه للشراء

17.28 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.18  جنيه للشراء

17.28  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.18 جنيه للشراء

17.28 جنيه للبيع

 


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