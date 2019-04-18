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زوجة بالشرقية تقاضى عم أطفالها لحرمانهم من ميراث أبيهم.. اعرف حكم المحكمة

الخميس، 18 أبريل 2019 04:00 ص
زوجة بالشرقية تقاضى عم أطفالها لحرمانهم من ميراث أبيهم.. اعرف حكم المحكمة محكمة الأسرة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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"حرم أطفالى من حقهم فى ميراث أبيهم بعد وفاته" بهذه الكلمات وقفت ربة منزل فى منتصف العقد الثالث من عمرها أمام القضاء تطالب بحقها وأطفالها فى مال زوجها بعد وفاته، واتهمت شقيق زوجها بتبديد حصة الميراث الخاصة بزوجها بعد وفاته لحرمان أطفاله من الميراث فيه.

وقالت الزوجة فى الدعوى التى حملت الرقم 44 بندر أسرة الزقازيق، إنها تزوجت منذ عدة سنوات من مواطن مقيم بالقليوبية، وكانت حياتها هادئة ورزقها الله منه بطفلين" أحمد " و"ميار" وبعد عدة سنوات توفى زوجها، تارك لها ميراثه من أسرته عبارة عن شقة وقطعة أرض، ورفض شقيق زوجها إعطائها حقوقها وطفليها فى الميراث.

 حررت الزوجة محضرا بقسم ثانى الزقازيق، رقم 16547 لسنة 2018 جنح قسم ثانى الزقازيق، تتهم فيه الزوجة وتدعي" نرمين ع ال " 36 سنة ربة منزل ومقيمة القومية دائرة قسم ثانى الزقازيق، " أحمد ف ع" شقيق زوجها، بحرمانها من حقوقها بعد وفاة زوجها، وقيامه بتبديد حصة ميراثية عبارة عن منزل بالقومية وأرض كائنة بكفر شكر بمحافظة القليوبية، عبارة عن مساحة أربعة أفدنة.

وقضت محكمة جنح الزقازيق بحبس شقيق الزوج 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.


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