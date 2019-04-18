"زراعة أسوان": توريد طن و240 كيلو قمح لمطاحن حورس بإدفو

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أكد حسين جلال، مسئول إدارة الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بأسوان، أن مطاحن القمح استقبلت طن و240 كيلو من القمح منذ بدء موسم التوريد بمحافظة أسوان 15 أبريل الجارى.

وأضاف "جلال" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موسم التوريد بدأ فى محافظة أسوان يوم 15 أبريل الجارى، واستقبلت مطاحن حورس بمدينة إدفو أول شحنة من القمح وبلغت نحو طن و240 كيلو من المزارعين بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وجارى استكمال أعمال التوريد للمطاحن.

ومن جانبه، أشار المهندس حازم عبد المنعم، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، إلى أنه تم زراعة 75 ألف فدان سنويا من القمح، من بينهم 65 ألف فدان من الأراضى الزراعية التى تم زراعتها حديثا فى مدينة دراو وكوم أمبو وتوشكى، بجانب 10 آلاف فدان من الأراضى القديمة التى كانت موجودة منذ عشرات السنين على ضفاف النيل فى وادى عبادى و وادى النقرة ومدينة أبو سمبل.