video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: جبهة النصرة تستعد لاستفزازات جديدة بإدلب لاتهام الحكومة السورية بها

الخميس، 18 أبريل 2019 05:02 م
روسيا: جبهة النصرة تستعد لاستفزازات جديدة بإدلب لاتهام الحكومة السورية بها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الخميس ، عن إعداد جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا) ، بالتنسيق مع "الخوذ البيضاء"، مسرحية تتضمن استخدام الأسلحة الكيميائية فى إدلب، واتهام القوات الحكومية السورية بذلك.

 

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن عناصر (جبهة النصرة) الإرهابية يستعدون بمشاركة (الخوذ البيضاء)، للقيام باستفزازات أخرى بهدف اتهام الحكومة السورية باستخدام المواد السامة.


وأضافت أن "عودة اللاجئين السوريين سيضمن الاستقرار فى بعض المناطق"، لافتة إلى أن "حوالى ألف سورى يصلون إلى البلاد من الخارج، فيما تبذل السلطات السورية بدعم روسى جهودا نشطة فى استقبال اللاجئين العائدين من أكثر من مكان".


وأوضحت أن "الجانب الروسى يواصل أيضا العمل المنسق بشأن إعادة توطين معسكر الركبان للاجئين، حيث تم نقل أكثر من 3.5 ألف شخص من هناك إلى الأراضى التى تسيطر عليها الحكومة منذ فبراير الماضي".


وأعربت زاخاروفا عن أسفها لاستمرار تدهور الوضع فى مخيم الهول للاجئين، مؤكدة أن قوات سوريا الديمقراطية التى ترعاها الولايات المتحدة غير قادرة على مواجهة الوضع، كما أنه لا تزال هناك عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المخيم".


من جهة أخرى ، رحبت زاخاروفا بانعقاد اللجنة الحكومية السورية العراقية فى دمشق بعد انقطاع دام 8 سنوات، كما رحبت بتكثيف العلاقات الاقتصادية بين سوريا وجيرانها العرب، معتبرة أن استعادة العلاقات التى قطعها الصراع هى عملية طبيعية وموضوعية.


وعلى صعيد متصل، أكدت زاخاروفا أنه تم الاتفاق على موعد الاجتماع الدولى الثانى عشر حول سوريا بصيغة أستانا فى الـ 25 و الـ 26 من أبريل الجارى فى مدينة نور سلطان، بحضور ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، ووفد الأردن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، فضلا عن خبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بتكذب الكذبه وتصدق نفسها".. إعلام إسرائيل يروج لبطولة وهمية بنجاحه فى استعادة رفات الجاسوس إيلى كوهين من سوريا.. موسكو تنفى وتتهم تل أبيب بنشر معلومات مضللة.. وحكومة نتنياهو تلتزم الصمت خوفا من الفضيحة

الخارجية الروسية تنفى أنباء عن نقل رفات جاسوس إسرائيلى من سوريا

تفاقم أزمة الوقود فى سوريا وتقرير يرجع ذلك إلى تجميد خط ائتمانى إيرانى

لافروف: عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيساعد فى إيجاد حل للأزمة السورية

الزينة فى مصر والحكواتي فى سوريا.. عادات رمضانية مختلفة تتميز بها كل دولة

الخارجية الكازاخية: لقاء جديد حول سوريا يومى 25 و26 أبريل الجارى

روسيا

سوريا

لافروف

إدلب




لا تفوتك
"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة