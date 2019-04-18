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روسيا تسعى لإنتاج النيكل فى فنزويلا

الخميس، 18 أبريل 2019 03:59 م
روسيا تسعى لإنتاج النيكل فى فنزويلا فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية إن روسيا مهتمة بإنتاج النيكل فى فنزويلا، وأكد المدير العام لشركة TexLI, BETMET ، الروسية، سيرجى ستشينكو، أن "أحد أهداف الاستثمار هو توضيح إنتاج التعدين مع فنزويلا وكوبا وجواتيمالا، لتعزيز اقتصاد الدول المتكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن استثمار الشركة الروسية يمثل جزءًا من اتفاقيات التعاون بين فنزويلا وروسيا لتعزيز وتطوير الأجهزة الإنتاجية الصناعية والتعدينية فى فنزويلا.

ووفقا لستشينكو، فإن الشركة لديها مصلحة فى الاستثمار فى استغلال الودائع وتحديث المصنع الذى تديره شركة التعدين الفنزويلية  (CVM) .

وأوضح ستشينكو أن "فنزويلا تحتل المرتبة الأولى بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى لإقامة تحالفات منتجة، بسبب مستواها السياسى والاقتصادى"، مؤكدا أن "اهتمامنا الرئيسى هو المشاركة فى تشغيل محطة  لوما دى نيكل التابعة لشركة" CVM".

وقال وزير تطوير التعدين الإيكولوجى، فيكتور كانو، إن هذا الاتفاق سيتيح لإدماج التقنيات الحصول على النيكل المكرر، وهو واحد من أغلى المنتجات فى العالم، والطلب فى السوق العالمية والقيمة المضافة على المعادن الفنزويلية.

وأوضح كانو "النيكل المكرر لديه سعر أعلى فى السوق، وكذلك الطلب المتزايد عليه فى الصناعة العالمية، والتى من شأنها أن تعطى قيمة مضافة لهذا المعدن الفنزويلى.

 


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