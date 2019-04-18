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روسيا: التدخل العسكرى الأمريكى فى فنزويلا قد يصبح أمرا واقعا

الخميس، 18 أبريل 2019 05:02 م
روسيا: التدخل العسكرى الأمريكى فى فنزويلا قد يصبح أمرا واقعا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
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حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، من أن استخدام واشنطن لقواتها العسكرية ضد كاراكاس قد يصبح أمرًا واقعًا بدلًا من كونه مجرد فكرة مُتصورة.

وقالت زاخاروفا - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الولايات المتحدة أدلت بتصريحات عن سيناريو عسكرى ضد فنزويلا بشكل متكرر، مُشيرة إلى أن هذه التصريحات تؤكد مخاوف موسكو من أن العمليات العسكرية الأمريكية فى فنزويلا ليست فكرة مجردة ولكنها واقع محتمل.


وأضافت أن واشنطن تسعى لاحتواء التأثير الروسى فى فنزويلا، ولهذا السبب تستعد للتدخل العسكري، موضحة أن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تطوير خطة للرد على التدخل الروسى المزعوم فى الشؤون الفنزويلية.


وتابعت زاخاروفا: "نود أن نعيد التأكيد بأن روسيا تتصرف فى فنزويلا بالتنسيق مع الحكومة الشرعية للبلاد، فنحن نتعامل مع السلطات الشرعية، فى الوقت الذى تتعامل فيه أمريكا مع أشخاص محتالين، وبذلك فإن مزاعم واشنطن حول تدخل روسيا فى الشؤون الداخلية لكاراكاس تبدو أمرًا سخيفًا".


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ماريا زاخاروفا




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