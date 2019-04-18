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الخميس، 18 أبريل 2019 05:02 ص
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ركز وأنت سايق.. "المرور" تزرع حواجز فى محيط الإغلاق الجزئى بالطريق الدائرى

الخميس، 18 أبريل 2019 05:00 ص
ركز وأنت سايق.. "المرور" تزرع حواجز فى محيط الإغلاق الجزئى بالطريق الدائرى الطريق الدائرى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى منعًا للتجاوزات وتجاهل الإرشادات والزحام، أثناء تطوير منزل البحر الأعظم، حيث تشمل الأعمال المسافة الممتدة بين نزلة البحر الأعظم ومنطقة أثر النبى، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتبدأ تلك الأعمال يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحًا، وتشمل الأعمال إزالة الجزيرة الواسطى فى منطقة منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبى بالطريق الدائرى واستبدالها بحاجز خرسانى "نيو جيرسى"، على أن يتم استقطاع حارة مرورية من أصل 4 حارات لتوقف المعدات والصب الخرسانى مع تعيين الخدمات اللازمة.


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