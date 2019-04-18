رئيس مدينة نبروة: نتابع الاستفتاء عن طريق الفيديو كونفرنس من 28 لجنة

الدقهلية - شريف الديب

أكد اللواء حسام حمودة رئيس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، لـ" اليوم السابع"، أنه ولأول مرة سوف يتم متابعة سير التصويت فى الاستفتاء عن طريق الفيديو كونفرنس من داخل مقر مركز الازمات والمعلومات بمجلس ومدينة نبروه ، وذلك لمتابعة 28 مقرا انتخابيا معد التصويت على مستوى المركز، والذى تم تجهيزهم بالشكل اللائق.

كما أكد حمودة على عقد اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات برئاسة مركز ومدينة نبروه للتجهيز والاستعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة وحث المواطنين للإدلاء بأرائهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة 2019.

وأشار إلى أنه تم توفير أعلى سبل الراحة للمصوتين للخروج بعملية التصويت فى أبهى صورها.