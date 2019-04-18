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رئيس مجلس الأمة الكويتى يشيد بمواقف مصر الداعمة للكويت

الخميس، 18 أبريل 2019 01:36 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى يشيد بمواقف مصر الداعمة للكويت رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم
الكويت(أ ش أ)
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أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، بالمواقف المصرية الداعمة للكويت على كافة المستويات، مثمنا فى الوقت نفسه الدور الإيجابى الذى تلعبه الجالية المصرية فى الكويت فى مختلف ميادين العمل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الكويتى، اليوم الخميس، لسفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وذلك بمكتبه بالمجلس.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل أخذها إلى آفاق أرحب وأوسع، على المستويين الرسمى والشعبي.

من جانبه، أعرب سفير مصر لدى الكويت، عن شكره وامتنانه للدعم الكويتى المستمر لمصر اقتصاديا وتنمويا، وتقديره للاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما الجالية المصرية فى الكويت.

 


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