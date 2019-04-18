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الخميس، 18 أبريل 2019 04:14 م
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رئيس جامعة بيروت العربية يؤكد أهمية المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

الخميس، 18 أبريل 2019 04:01 م
رئيس جامعة بيروت العربية يؤكد أهمية المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية الاستعدادات للاستفتاء
بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوى، أهمية وضرورة المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين وفئات الشعب، داخل مصر وخارجها، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب، معربا عن تأييده وموافقته على تلك التعديلات كونها تحقق مصلحة البلاد وتساهم فى دعم مسيرة النهوض الحالية.

وأشار الدكتور عمرو العدوى – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن التعديلات الدستورية، اقتُرحت وفقا للآليات والضوابط الدستورية والقانونية الصحيحة، وبما يتفق والقواعد الديمقراطية المتعارف عليها، وتم خلال مسار الحوار المجتمعى داخل مجلس النواب استعراض كافة المناقشات والآراء والمقترحات بشأنها، بحيث تكون معبرة تعبيرا حقيقا عن الإرادة الشعبية.

وشدد على حرصه الكبير على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم والإدلاء برأيه فى صندوق الاقتراع بمقر السفارة المصرية فى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الأول للاستفتاء فى الخارج غدا، معتبرا أن هذه التعديلات من شأنها ترسيخ الاستقرار المجتمعى وتثبيت دعائم الدولة المصرية فى مواجهة ما يتهددها من مخاطر إقليمية متعددة ومحدقة تتطلب اصطفافا شعبيا لحماية استقلال القرار والإرادة الوطنية.

وحث الدكتور عمرو العدوى جميع المواطنين المصريين، المقيمين خارج مصر وداخلها، على المشاركة والذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، إعمالا لحقهم الدستورى وبما يعزز مشاركتهم القوية فى صناعة مستقبل مصر.

وينطلق التصويت على التعديلات الدستورية فى الخارج غدا ويستمر لمدة 3 أيام، فيما يبدأ فى الداخل يوم السبت المقبل، ولمدة 3 أيام.

 


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