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ويوجه بتنفيذ مجمع للمصالح الحكومية بالمدينة..

رئيس الوزراء يتفقد وحدات "الإسكان الاجتماعى" بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر

الخميس، 18 أبريل 2019 02:47 م
رئيس الوزراء يتفقد وحدات "الإسكان الاجتماعى" بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - الأقصر - أحمد مرعى
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة، يُرافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة إقامة مبنى مجمع للخدمات والمصالح الحكومية، داخل مدينة طيبة، وقاعة مؤتمرات تخدم سكان هذه المدينة.

ومن جانبه أشار المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة، إلى أن إجمالي عدد العمارات المستهدف إنشاؤها يصل إلى 400 عمارة للإسكان الاجتماعي تضم 9600 وحدة سكنية، وتم الانتهاء بالفعل من تنفيذ 288 تشمل 6912  وحدة سكنية، وذلك علي مرحلتين: الأولى بمنطقة تبلغ مساحتها 480 فدانا تشمل 174 عمارة  تتكون من 4176  وحدة سكنية، والمنطقة الثانية مساحتها 620 فدانا تشمل 114عمارة تتكون من 2736 وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 1702 وحدة سكنية، بالفعل، وتم تسليم 1200وحدة سكنية، ويتخللهما الخدمات الخاصة بكل منطقة من الخدمات التعليمية والأمنية والترفيهية والإدارية والتجارية والرياضية والاجتماعية والصحية.

وفيما يتعلق بالخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعيّ، قال المهندس مصطفى سعيد على، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: جارٍ تنفيذ مدرسة، ووحدة صحية، ومسجدين، وكنيسة أرثوذكسية، ومخبزين، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و5 حضانات، ووحدتين صحيتين، و7 مراكز تجارية، وملعبين، ونادٍ اجتماعيّ، ونقطة إطفاء، ونقطتيْ شرطة، وحديقتين.


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