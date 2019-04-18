رئيس الوزراء ووزير الآثار يستقلان مركبا نيليا لمقر اكتشاف مقبرتين فرعونيتين

الأقصر – أحمد مرعى

استقل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مركبا نيليا للتوجه للبر الغربى لحضور افتتاح مقبرتين آثريتين فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من السفراء ورجال مجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار احتفال وزارة الآثار بيوم التراث العالمي من محافظة الأقصر، حيث تعلن وزارة الآثار خلالها عن كشف آثرى بالبر الغربى عبارة عن مقبرتين الأولى في منطقة ذراع أبو النجا والثانية في العساسيف بجبل القرنة، كما ستقوم وزارة الآثار مساء بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.

ويشارك فى الاحتفالية سفراء عدد من الدول منهم سفراء البحرين، والتشيك، وأذربيجان، وكازاخستان ، وكولومبيا،، وتشيلي، والكونغو، والدومينكان، وبعض سفراء الدول الأفريقية من الكاميرون ومالي وناميبيا وزيمبابوي ومالاوى، ومديرة المكتب الثقافي لليونسكو في مصر وليبيا والسودان، وعدد من الشخصيات العامة ونواب البرلمان والبعثات الأثرية الأجنبية العاملة بالأقصر، ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال أيضا افتتاح معبد الآوبت بعد ترميمه وجولة فى معابد الكرنك.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم التراث العالمى فى 18 أبريل من كل عام بعدما اقترح المجلس الدولى للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمى بتاريخ 18 أبريل 1982 م، والذى وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.















