رئيس الوزراء العراقى يفتتح معرض "مدن دمرها الإرهاب" فى المتحف السعودى

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افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الأربعاء، معرض "مدن دمرها الإرهاب" فى المتحف السعودى، مؤكدا أن كشف الجرائم التى يساهم بها هذا المعرض يعطى رسالة إلى العالم عن أهمية القضاء على خطر الإرهاب.

وذكر مكتب عبد المهدى، فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء زار المتحف الوطنى السعودى مركز الملك عبدالعزيز التاريخى، وافتتح المعرض المقام تحت شعار (مدن دمرها الارهاب)، والذى تشرف عليه وزارة الثقافة السعودية ويهدف إلى توثيق قصص المدن التاريخية العربية التى دمرها الإرهاب وفى مقدمتها مدن الموصل وحلب وتدمر.

وأكد رئيس الوزراء خلال جولته داخل المعرض، أن كشف جرائم الإرهاب التي يساهم بها هذا المعرض، يعطي رسالة إلى العالم عن أهمية القضاء على خطر الارهاب والتطرف ومايلحقه من تدمير للانسانية والآثار والتراث والمدن العريقة، معتبرا أن الاطلاع على جرائم وافعال الارهابيين يؤدي إلى تحصين شعوبنا ومجتمعاتنا.