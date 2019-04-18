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رئيس"الصداقة المصرية التونسية" يدعو الجالية المصرية للمشاركة فى الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 03:58 م
رئيس"الصداقة المصرية التونسية" يدعو الجالية المصرية للمشاركة فى الاستفتاء الاستعدادات للاستفتاء
تونس (أ ش أ)
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دعا أحمد سمير رئيس جمعية الصداقة المصرية التونسية، أبناء الجالية المصرية فى تونس للمشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة.

وقال سمير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم الخميس، إن صوت كل مصرى بالداخل والخارج أمانة ويجب علينا جميعا المساهمة فى بناء مستقبل وطننا من أجل الأجيال القادمة والحفاظ على مكتسباتنا واستقرار وسلامة أراضينا.

وأضاف أن كل أبناء مصر بالداخل والخارج بكل الفئات مسلمين وأقباط مطالبين بأن يثبتوا للعالم أنهم يقفون خلف بلدهم من أجل بناء مصر الحديثة خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها المنطقة.

 


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