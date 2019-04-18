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رأس المال السوقى للبورصة يخسر 14 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 18 أبريل 2019 09:17 م
رأس المال السوقى للبورصة يخسر 14 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 810.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضى. 
 
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 433.4 مليار جنيه إلى 426.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 269.4 مليار جنيه إلى 263.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 702.7 مليار جنيه إلى 690.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.
 

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