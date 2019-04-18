دواوين الوزارات.. وزارة التضامن: غدًا آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

إعداد - سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.



وزارة التضامن:

وزارة التضامن: غدًا آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات ‎

التعليم العالى:







التربية والتعليم والتعليم الفنى:





وزارة الصحة:





وزارة الزراعة:







وزارة الكهرباء:







وزارة القوى العاملة:

وزارة الهجرة:

وزارة الأوقاف:



وزارة الاسكان:

وزارة النقل:

صور.. لأول مرة.. محطة مصر تتزين بالورود وأعلام مصر ‎