دواوين الوزارات.. وزارة التضامن: غدًا آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن:
وزارة التضامن: غدًا آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات
التعليم العالى:
رئيس جامعة القاهرة: امتحانات الدراسات العليا تنطلق بعد إجازة عيد الفطر
تعيين وليد الزواوى أمينا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
التربية والتعليم والتعليم الفنى:
"التعليم" تعلن ضوابط امتحانات مايو للصف الأول الثانوى
التعليم: 9 ملايين طالب شاركوا فى مسابقة تحدى القراءة.. وفاز 1188 تلميذًا
المديريات التعليمية تبدأ تجهيز المدارس استعدادا للاستفتاء على الدستور
وزارة الصحة:
الصحة: وافقنا على تكليف الأطباء دفعتى يونيو وديسمبر 2017 لمن لم يتقدموا
الصحة: إعدام 5 أطنان أسماك مملحة ومدخنة فاسدة وإغلاق 200 منشأة مخالفة
وزارة الزراعة:
وزير الزراعة: تحصين مليون و611 الف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام
الزراعة: ضبط 33 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمحافظات خلال أسبوع
"الزراعة" تحدد 6 توصيات لمحصول النبات الطبية لزيادة الإنتاج ..تعرف عليها
وزارة الكهرباء:
وزير الكهرباء يستجيب لـ"اليوم السابع" ويخفض فاتورة قارئ من 36 ألف لـ6 آلاف
وزير الكهرباء: التنمية بافريقيا تعتمد على البنية التحتية
وزارة القوى العاملة:
"سعفان" و"أبو سليمان" يبحثان آليات حل مشكلات العمالة المصرية واللبنانية بالبلدين
"العمل العربي" :حوافز تشجيعية لأصحاب الأعمال لتشغيل أعلي للأشخاص ذوى الإعاقة
المطيرى: خرجنا بقرارات مصيرية موحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
وزارة الهجرة:
"الهجرة" تطلق العدد الرابع من مجلة "مصر معاك" للتواصل مع المصريين بالخارج
وزيرة الهجرة توجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة استفتاء الدستور بالخارج
وزارة الأوقاف:
اعتماد قوافل دعوية وترشيح 3 عمداء معاهد ثقافية لبعثة الحج
"الأعلى للشئون الإسلامية" يخصص تخفيضات على مبيعات الكتب لطلاب الأزهر
وزارة الاسكان:
الإسكان: تنفيذ 6912 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعى" بمدينة طيبة الجديدة
جهاز 6 أكتوبر: بدء تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء أخرى لتسهيل الحركة المرورية
وزارة النقل:
صور.. لأول مرة.. محطة مصر تتزين بالورود وأعلام مصر
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