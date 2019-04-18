خطة الدولة فى التعليم والصحة للعام المالى الجديد 2020/19 × 12 معلومة

كتبت- هبة حسام

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 19/2020، والذى يأتى قطاعى التعليم والصحة من أبرز المحاور به.

ووفقا لما أعلنته الوزيرة من مستهدفات ضمن خطة العام المالى الجديد، والذى يعد العام الثاني من الخطة متوسطة المدى للدولة فى التنمية المستدامة بالموازنة الجديدة، التى أطلقتها الحكومة لتنفذ خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، ننشر أهم 12 مستهدف للدولة فى قطاعى التعليم والصحة خلال العام المالى المقبل، والتى جاءت كالتالى:

1- إنشاء 10 آلاف فصل دراسى جديد. 2- توزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية. 3- إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من الحصول على شهادةِ الاعتماد والجودة. 4- إنشاء خمسِ جامعات جديدة، وحاضِنَتَين تكنولوجِيتَين. 5- إنشاء 200 حضّانة أطفال. 6- توفير 400 سرير للعناية المُركّزة وإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام. 7- تنفيذ 7 مستشفيات نموذجية وإنشاء 28 مركزاً للإسعاف وتطوير 150 أخرى. 8- تطوير 36 منشأة صحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل وإضافة 700 سرير جديد. 9- تطوير وميكنة 500 مكتب صحة و1200 وحدة تطعيم، و350 عيادة و12 معملاً مركزياً. 10- تقديم 20 خدمة جديدة على بوّابةِ الحكومة المصرية. 11- تقديم 25 خدمة من خلال تطبيقاتِ الهاتف المحمول.