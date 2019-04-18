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حبس سائق قتل عامل فى المنوفية بسبب لهو الأطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات

الخميس، 18 أبريل 2019 11:19 ص
حبس سائق قتل عامل فى المنوفية بسبب لهو الأطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - صورة أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس المتهم بقتل عامل بمدينة السادات بسبب لهو الأطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
وكان قد تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "ع ر ع " 22 عاما عامل بمصنع بلاستيك، مصابا بجرح طعنى بالصدر وتوفى عقب وصولة بدقائق.
 
وبالانتقال تم سؤال أحد شهود العيان للواقعة، وأكدت التحريات قيام "ا ص ح" 21 عاما سائق بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، وإحداث ما به من إصابات لخلافات على لهو الأطفال.
 
على الفور، قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء أسامة سعودى حمكدار مديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الرحمن محمد مدير فرع البحث الجنائي بالسادات ومنوف، الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .
 
 

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