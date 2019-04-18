جامعة دمياط: انتظام الدراسة خلال أيام الاستفتاء على الدستور

دمياط - معتز الشربينى

أعلن الدكتور طارق أبو المعاطى، نائب رئيس جامعة دمياط لشئون الطلاب والتعليم، انتظام العملية التعليمية بجميع كليات الجامعة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 أبريل حتى الإثنين 22 أبريل 2019 ولا يوجد إجازة خلال هذه الفترة، ويتم انتظام الجداول الدراسية والامتحانية المعلن سابقًا بكل كلية.

وأشار "أبوالمعاطى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لجميع منسوبي الجامعة للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية من يوم السبت إلي الاثنين من الأسبوع المقبل.