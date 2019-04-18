جامعة المنصورة تختتم "خليك ايجابى" بالدعوة للتصويت على التعديلات

فريق المحافظات

اختتمت اليوم الخميس فعاليات حملة خليك ايجابى التي اطلقتها جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعه ويرأس لجنتها العليا الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الاداب، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الاداب بحضور أعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب .

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم رحب الدكتور رضا سيد أحمد باعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعه المختلفه ورؤساء واعضاء لجان الحملة ناقلا شكر وتحيات رئيس الجامعه للجميع نظرا للجهود التى قامت بها الحملة على مدار الايام الماضيه والتى شهدت العديد من الفعاليات والتى تفاعل معها الطلاب والطالبات من مختلف الكليات التى شملت ندوات ذاتية وصالونات ثقافية وندوات تثقيفية ومسيرات طلابيه بشعارات الحملة .

فيما أكد عميد الكلية على ضرورة تطبيق القيم الايجابية في كافة نواحى الحياة سواء على مستوى الفرد والاسره والمجتمع والوطن، وعلى رأسهم ما سنشهده بداية الأسبوع القادم من التصويت على التعديلات الدستورية وان يكون للطلاب والطالبات دورا مهما داخل اسرهم ومجتمعهم وحثهم على المشاركة فى التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل مصر.

وأضاف أنه سيتم غدا تنظيم استكمال فاعليات الختام خارج الجامعة بزيارة لاعضاء الحملة الى نادي جزيرة الورد بالمنصورة في حضور رموز لمدينة المنصورة وذلك للحث على المشاركة في الاستفتاء الدستوري بإيجابية كما سيتم عمل مسيرة لطلابها خلال أيام الإستفتاء الدستوري للتأكيد على الدعوة للنزول والتصويت على التعديلات الدستورية استمرارا منها في التأكيد على الايجابية في المشاركة السياسية.

فيما ألقى رؤساء اللجان وعدد من اعضاء هيئة التدريس كلمات عبروا خلالها عن سعادتهم لتفاعل الطلاب والطالبات وكذا العاملين بالجامعة لفاعليات الحملة مطالبين الجميع بأن يكونوا ايجابين من اجل مصر وان يشاركوا فى التصويت على التعديلات الدستورية وان يحثوا كل من يعرفون على النزول والمشاركه من اجل مصر .

فيما شهدت القاعه هتافات متكرره من قبل الحاضرين من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس مرددين هتاف " تحيا مصر .. تحيا مصر " وسط الكلمات وتشغيل الاغانى الوطنية فيما رفع المتواجدين بالقاعه اعلام مصر .

حضر حفل الختام عميد الكلية ورؤساء لجان الحملة الدكتور محمود الجعيدى والدكتورة مها السجينى والدكتور رياض الرفاعى والدكتور سامى النجار والدكتور رياض الرفاعى والدكتور عبد العال عبد الرحمن والدكتور محمد حسين وأعضاء الحملة ومنهم الدكتورة نهلة الحورانى والدكتورة داليا رسلان وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة .