جامعة الإسكندرية:أيام الاستفتاء عمل رسمى..ونصف يوم بالتناوب للعاملين والأساتذة

الإسكندرية أسماء على بدر

دعا الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أعضاء هيئة التدريس، والعاملين وطلاب الجامعة، إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة، والتى تبدأ يوم السبت الموافق 20 أبريل حتى الأثنين 22 أبريل.

وأشار الكردى، إلى أن المشاركة تعد واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصرى، لتحقيق الأمن والإستقرار وإستكمال منظومة الإصلاح الإقتصادى، ودفع مسيرة التنمية في مصر إلى الأمام، بما يحقق أهداف خطة الدولة "رؤية مصر 2030".

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان صحفى صادر اليوم الخميس، أن أيام الاستفتاء على الدستور هى أيام عمل بالجامعة، موضحاً إنه سوف يتم تيسير الإجراءات من خلال إدارات الكليات، من خلال منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار ثلاثة أيام، وفقا للظروف والجداول الدراسية بالكليات، بما يمكنهم من المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.