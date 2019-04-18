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الخميس، 18 أبريل 2019 06:58 م
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توتال الفرنسية تعتزم الاستثمار فى 10 % من مركزين لشحن الغاز بروسيا

الخميس، 18 أبريل 2019 05:30 م
توتال الفرنسية تعتزم الاستثمار فى 10 % من مركزين لشحن الغاز بروسيا توتال- أرشيفية
رويترز
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قال رئيس عملاق الطاقة الفرنسى، توتال اليوم، الخميس، إن الشركة تخطط للاستثمار فى 10 بالمئة من مركزين للنقل، فى مورمانسك وكامتشاتكا، تريد شركة نوفاتك الروسية لإنتاج الغاز بناءهما لشحن الغاز الطبيعى المسال.
 
وأدلى باتريك بويان، الرئيس التنفيذى لتوتال، بتعليقاته أمام مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين، أثناء لقاء مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين فى الكرملين.
 
ودعا بوتين الأسبوع الماضى المستثمرين الأجانب للمشاركة ىي تشييد بنية تحتية للموانئ فى مورمانسك، وشبه جزيرة كامتشاتكا.

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