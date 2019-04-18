تنفيذ شبكة الغاز للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية باستثمارات 31.5 مليون جنيه

كتبت- مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركة غاز القاهرة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتكلفة استثمارية 31.5 مليون جنيه لتنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مبانى مؤسسات الدولة بالحى الحكومى.

وقع البروتوكول اللواء مهندس أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والمهندس محمد حسن قنديل رئيس شركة غاز القاهرة بحضور المهندس مصطفى هلال نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات الغاز واللواء محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية.

وأكد المهندس طارق الملا أن التطور الايجابى الذى تشهده اعمال العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية تجاه هذا المشروع القومى العملاق ، وأعلن أنه من المخطط بدء إطلاق الغاز الطبيعى إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وأضاف، أن وزارة البترول تعمل على إعطاء دفعات لتنفيذ برامج عمل سريعة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى كافة المشروعات القومية الحيوية التى تنفذها الدولة حالياً بخطوات سريعة ومنضبطة فى إطار دفع عجلة التنمية الشاملة ، لافتاً إلى أن الإسراع بتوصيل الغاز للمشروعات الجديدة يهدف إلى تلبية احتياجات التوسع العمرانى المستمر للدولة من خدمات الغاز الطبيعى باعتبارها خدمات حضارية متميزة ، كما شدد على تنفيذ أعمال التوصيل بواسطة الكوادر المصرية المؤهلة وفقاً للمواصفات القياسية وأعلى معايير الجودة و مراعاة ظروف التشغيل الآمنة.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد زكى عابدين أن مشروع تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى للحى الحكومى بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية يستهدف توصيل الخدمة الى مبانى وزارات الحكومة على مساحة 153 فداناً ومبان كبرى مؤسسات الدولة ويأتى فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المرافق والخدمات بالعاصمة الإدارية فى الموعد المحدد ومن ضمنها توصيل الغاز الطبيعى.

وأكد عابدين على التعاون المشترك مع وزارة البترول فى مشروع العاصمة الإدارية والذى يعد نموذجاً ناجحاً وأنه تعاون مستمر وممتد منذ بداية العمل بهذا المشروع القومى العملاق وخاصة الأعمال الخاصة بتوفير الغاز الطبيعى ، مشيداً بالمستويات التى تقدمها شركات التوصيل التابعة لقطاع البترول والتزامها بالتنفيذ فى التوقيتات المحددة مع مراعاة تطبيق أعلى مستويات الجودة ، وأشار إلى أن هذا التعاون يشمل تنفيذ محطة التبريد بالغاز الطبيعى من خلال شركة جاس كول التى تقدم مستويات أداء متميزة وقيام شركة غاز مصر بتنفيذ شبكة الغاز الرئيسية ومحطة تخفيض ضغط الغاز بالعاصمة الإدارية ، هذا بالإضافة إلى العقد المبرم اليوم.

وأوضح رئيس شركة غاز القاهرة أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للحى الحكومى سيجرى تنفيذه بوتيرة عمل سريعة ضماناً للانتهاء من التنفيذ وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة وذلك على أربعة محاور رئيسية يتم بعضها بالتوازى مع الآخر، حيث تبدأ بإعداد الدراسات والمقايسات اللازمة لبدء الأعمال فى منطقة التنفيذ وتوريد كافة المهمات والمستلزمات اللازمة لإنجاز المشروع مع العمل بالتوازى على إنشاء الخطوط الرئيسية والفرعية بطول 10 و 32 كم لتغذية الحى الحكومى بالغاز الطبيعى ، ويتم توفير كافة الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة للانتهاء من التنفيذ فى الوقت المحدد مع الحفاظ على أقصى معدلات الأمن والسلامة.

الوزير ورئيس الشركة والحضور

الوزير ورئيس شركة العاصمة الإدارية خلال التوقيع

الوزير ورئيس الشركة