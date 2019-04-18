تنفيذى الوادى الجديد يوافق على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية

كتب فريق المحافظات

ترأس اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء محمد كمال ، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد ، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

ووجه الزملوط خلال الاجتماع بضرورة سرعة الانتهاء من ملفات التقنين واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على أملاك الدولة ، كما شدد الزملوط ، على بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه النوادى المخالفة التى لم تلتزم بقرار منع مكبرات الأصوات ومنع إقامة الأفراح داخل الكتل السكنية لمراعاة المواطنين المرضى وكبار السن وكذلك طلاب المدارس والجامعات .

ووافق المجلس على عدة تخصيصات وهى تخصيص مساحة 2238.85 م2 لإنشاء مبنى استضافة ومبانى خدمية وتجارية وترفيهية جنوب مبنى التأهيل الإجتماعى بمدينة الخارجة ،وتخصيص مساحة 192 م2 لصالح مديرية الأوقاف لإنشاء دار مناسبات ومكتبة إسلامية جنوب مسجد على بن ابى طالب بحى الزهور بمدينة الخارجة ،كما وافق على تخصيص مساحة 600م2 لإنشاء مول ماركت بقرى القصر بمركز الداخلة ، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار المحافظة رقم 301 لسنة 2002 وذلك بتخصيص مساحة 270 فدان بدلا من 700 فدان للإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة لعدم إستغلال المساحة بالكامل وذلك لإعادة طرحها للإستثمار مرة أخري.

كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 2109 م2 لإنشاء مقر للجمعية الزراعية بالخارجة بديل للمقر الحالى وذلك بحى السبط بجوار مستشفى الشرطة ، كما وافق المجلس على نقل ملكية مبنى محطة الكهرباء القديم إلى هيئة الإسعاف المصرية .