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تقديرا لدور المرأة المصرية ..رئيس البريد يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظات

الخميس، 18 أبريل 2019 06:55 م
تقديرا لدور المرأة المصرية ..رئيس البريد يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظات عصام الصغير رئيس هيئة البريد المصرى
كتبت- هبة السيد
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نظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات من الموظفات العاملات بجميع المناطق البريدية بمختلف المحافظات وذلك بمبنى الهيئة بالقرية الذكية بحضور قيادات الهيئة وعائلات الأمهات المكرمات.

 

قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتكريم 50 أم مثالية على مستوى الجمهورية، تقديراً لما بذلوه من تضحيات تجاه أبنائهن والمجتمع، كما تم تسليم كل أم من الأمهات اللاتى تم تكريمهن شهادة تقدير ومكافأة مالية وألبوم طوابع تذكارية.

 

وتم خلال الإحتفالية اجراء قرعة بين الامهات المكرمات على ثلاث رحلات عمرة وقد فازت برحلة العمرة كلا من زهرة جاسر سالم من منطقة بريد شمال سيناء واميمه محمد السيد من منطقة بريد جنوب سيناء ونعمات ابو اليزيد على من منطقة بريد مطروح.

 

صرح عصام الصغير، أن الهيئة القومية للبريد تحرص دائماً على إقامة هذا الحفل كل عام وتكريم الأمهات المثاليات وذلك تأكيداً على اهتمام مجلس إدارة الهيئة بالعاملين ومشاركتهم فى كافة المناسبات الدينية والاجتماعية، وتقديراً لدور المرأة المصرية والحرص على تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع لتواصل دورها الفاعل فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، مشيراً إلى أن العاملين هم الثروة الحقيقية التى تعتمد عليها الهيئة فى التطوير.

 

 

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جانب من تكريم الأمهات
 

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