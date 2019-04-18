video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الإسكندرية: إعادة تدوير كسر الأخشاب بالمخازن بالتنسيق مع التعليم مع الفنى

الخميس، 18 أبريل 2019 01:13 م
تعليم الإسكندرية: إعادة تدوير كسر الأخشاب بالمخازن بالتنسيق مع التعليم مع الفنى جانب من الجولة
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
قام مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمتابعة مخازن الأخشاب الخاصة، بجميع مدارس وإدارات المحافظة، بمدرسة الشعلة الإعدادية بالعامرية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بها.
 
وقال العجمى، أنه سيتم إعادة تدوير الأخشاب واستخدام الصالح منها، بالتنسيق مع مدارس التعليم الفنى، كما سيتم التخلص من هذه الكميات غير الصالحة لإعادة التدوير، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث تصل كميات الأخشاب حوالى 600 طن كسر خشب، و50 طن حديد، وبعض الرواكد الأخرى .
 
وأشار بيان صادر، اليوم الخميس، إلى أن هذه الإجراءات تتم فى إطار الحرص على بيئة آمنة بالمؤسسات التعليمية، والمحافظة على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بالمدارس، تزامنا مع إهتمام وزارة التربية والتعليم بهذا الجانب، وقيام اللجان بمتابعة جميع مدارس الجمهورية.
 
رافق العجمى فى المتابعة، شريف فتحى مدير عام العامرية، وهشام عثمان وكيل الإدارة، ومحمد سليمان مدير عام برج العرب .
 
جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الإسكندرية: استبعاد مدير مدرسة إسكان الناصرية ببرج العرب

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندريه

محافظه الاسكندريه

تعليم اسكندريه




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة