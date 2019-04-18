تعليم الإسكندرية: إعادة تدوير كسر الأخشاب بالمخازن بالتنسيق مع التعليم مع الفنى

الإسكندرية - جاكلين منير

قام مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمتابعة مخازن الأخشاب الخاصة، بجميع مدارس وإدارات المحافظة، بمدرسة الشعلة الإعدادية بالعامرية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بها.

وقال العجمى، أنه سيتم إعادة تدوير الأخشاب واستخدام الصالح منها، بالتنسيق مع مدارس التعليم الفنى، كما سيتم التخلص من هذه الكميات غير الصالحة لإعادة التدوير، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث تصل كميات الأخشاب حوالى 600 طن كسر خشب، و50 طن حديد، وبعض الرواكد الأخرى .

وأشار بيان صادر، اليوم الخميس، إلى أن هذه الإجراءات تتم فى إطار الحرص على بيئة آمنة بالمؤسسات التعليمية، والمحافظة على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب بالمدارس، تزامنا مع إهتمام وزارة التربية والتعليم بهذا الجانب، وقيام اللجان بمتابعة جميع مدارس الجمهورية.

رافق العجمى فى المتابعة، شريف فتحى مدير عام العامرية، وهشام عثمان وكيل الإدارة، ومحمد سليمان مدير عام برج العرب .