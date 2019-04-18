video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 06:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مهام واختصاصات شرطة البيئة والمسطحات المائية × 19 معلومة

الخميس، 18 أبريل 2019 05:34 ص
تعرف على مهام واختصاصات شرطة البيئة والمسطحات المائية × 19 معلومة شرطة المسطحات- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

يقع على عاتق شرطة البيئة والمسطحات المائية العديد من المسئوليات والاختصاصات لحفظ الأمن، أبرزها:

- تأمين خطوط الملاحة والرى بهدف مكافحه تلوث البيئة بنهر النيل، والمناطق البحرية أو البرية التى يوكل للإدارة العامة مهمة تأمينها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

- منع وضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون الرى والصرف والملاحة.

- ضبط مخالفات العائمات والوحدات النهرية التي تلقى بمخلفاتها بالمجارى المائية واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها.

- رصد وضبط كافة مظاهر تلوث البيئة الأرضية (إلقاء مخلفات صلبة، خطرة، ومواد ضارة، ونفايات. إلخ)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- رصد وضبط كافة مظاهر التلوث السمعي الناجم عن الضوضاء الصادرة من مكبرات الصوت وأجهزة التسجيل خاصة بالمنشآت والعائمات السياحية، وكذا العائمات بنهر النيل على اختلاف أنواعها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

- رصد وضبط كافة مظاهر التلوث الهوائي .. ومواجهة الظواهر البيئية الضارة (مثل ظاهرة السحابة السوداء بالعاصمة) والحد من آثارها السلبية، من خلال تكثيف الحملات للقضاء على أسبابها (خاصة عوادم السيارات، وأدخنة المصانع، والمسابك، الفواخير، وقمائن ومصانع الطوب، والأنشطة التجارية ")، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة (وزارة البيئة – المحليات –– شرطة الحماية المدنية).

- إجراء التفتيش البيئي الدوري والمفاجئ على المنشآت الصناعية والمحاجر للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، ومطابقة الانبعاثات الغازية للحدود القياسية المسموح بها

- تنظيم المزارع السمكية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، بالتعاون مع الأقسام والفروع الجغرافية التابعة للإدارة وبالتنسيق مع مديريات الأمن الواقع في اختصاصها المسطحات المائية

- تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية المعنية بشأن إزالة أية تعديات على كافة المسطحات المائية وشواطئها بهدف المحافظة على الثروة السمكية

- مكافحة أساليب صيد الأسماك المخالفة والتي تتمثل في الحرف غير القانونية التي تستخدم في الصيد وتؤدي في النهاية الى القضاء على زريعة الأسماك وهدم البيئة السمكية

- التنسيق والتعاون الكامل مع أجهزه وزاره الزراعة القائمة على حمايه الرقعة الزراعية وضبط المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية سواء بالتجريف أو التوبير أو البناء أو التشوين للحفاظ علي خصوبتها، وضمان جودة وزيادة المنتجات الزراعية الداعمة للاقتصاد القومي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إيقاف الأعمال المخالفة.

- تأمين الجهات الإدارية أثناء قيامها بتنفيذ قراراتها

- مراقبة حركة التصنيع والتداول والاتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجن

- التفتيش على محلات ومنافذ تداول التقاوي والبذور وتوزيعها وبيعها وضبط غير المرخص منها.

- التفتيش على المصانع والمحلات المرخص لها بتصنيع وتداول الأعلاف وضبط غير المرخص منها.

- التفتيش على العيادات البيطرية المرخص لها وتنفيذ قرارات إغلاق للمخالف منها.

- السيطرة على الأمراض الوبائية للثروة الحيوانية والداجنة

- ضبط غير المرخص له بتداول وتصنيع الأدوية البيطرية بالاشتراك مع مديريات الطب البيطري.

- الاشتراك في اللجنة المشكلة بقرار من وزير الزراعة لإعدام أو إعادة التصدير للشحنات غير المطابقة للمواصفات والتي لا تصلح للتداول


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة المسطحات بالإسكندرية تنقذ سلحفاة بحرية ملقاة بالقمامة

شرطة المسطحات

شرطة البيئة

شرطة البيئة والمسطحات

اختصاصات شرطة البيئة

الداخلية




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة