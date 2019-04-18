تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ ومدة انعقاده فى التعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 248 المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ.
ونرصد شروط الترشح ومدة انعقاده وعدد أعضاؤه.
- لا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 35 سنة ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- يشترط حصوله على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
-عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أو بين عضوية "الشيوخ" وعضوية الحكومة أو المحافظين وغيرها.
- لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة .
- يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات
- يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما
- يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
- تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له
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