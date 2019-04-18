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ترامب يرحب بعرض المدعى العام الأمريكى النسخة المعدلة من نتائج "تحقيق مولر"

الخميس، 18 أبريل 2019 06:17 م
ترامب يرحب بعرض المدعى العام الأمريكى النسخة المعدلة من نتائج "تحقيق مولر" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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رحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، بعرض المدعى العام الأمريكى وليام بار، النسخة المعدلة من نتائج التحقيق الذى أجراه المحقق الخاص روبرت مولر حول مزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

وكتب ترامب - فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "لكل الكارهين واليساريين الديمقراطيين.. انتهت اللعبة، لا تواطؤ، لا عرقلة لسير العدالة".


يذكر أن بار أعلن النسخة المعدلة من تحقيق مولر فى مؤتمر صحفى عقد، فى وقت سابق اليوم، حيث أشار التقرير إلى عدم وجود أى تدخل روسى خلال الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز ترامب.


وقال وليام بار، إن تحقيق مولر بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يقدم أى دليل على ارتباط أو تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.


وأضاف بار - فى المؤتمر الصحفى - أن الأدلة التى قدمها المحقق الخاص مولر غير كافية لاتهام ترامب بإعاقة العدالة، مشيرا إلى أن التقرير الذى أعده مولر لم يطلع عليه أحد بالكامل خارج وزارة العدل.. مؤكدا أنه لا مانع من مثول المحقق مولر أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته.


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